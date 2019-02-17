في مصر.. صينيون يذبحون كلابًا ضالة تمهيدًا لأكلها (فيديو)

تداول ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، لعمال صينيين يقومون بقتل الكلاب وذبحها في مدينة حلوان، تمهيدًا لطهيها وأكلها.

وزعم ناشطون أن الواقعة تمت في مصانع الطوب بمنطقة ”أبو ساعد“ في حلوان، ويظهر لحظة اصطياد العمال لأحد الكلاب الضالة وربطه بحبل لشل حركته ثم انهال عليه ضربًا بعصا غليظ حتى قتله، ومن ثم جره وقام بذبحه.

وطالب متداولو المقطع بضرورة التحقيق مع الجناة واحترام القيم والتقاليد والأعراف في مصر، وتدخل المسؤولين في أقرب وقت لوقف تلك الجرائم.

وأبدت ناشطة تدعى ”همس“ استنكارها للواقعة وقالت: ”حسبي الله ونعم الوكيل إيه الوحشيه اللي بتحصل في ذبح الكلاب بحلوان يا دولة صينيين إيه وزفت إيه ربنا ياخدهم يغورو برة البلد“.

واستشهد حساب آخر باسم ”تبني لا تشتري“ بالآية القرآنية: ”وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد“، قائلا: ”إذا كان ذبح الكلاب للأكل حرام للمسلمين هل يعني أن المسلم يسمح لذبحه لغير المسلم“؟.

ومن جانبها، علقت مي خليل رئيس جمعية ”اسما“ للرفق بالحيوان في تصريحات تلفزيونية على واقعة ذبح الكلاب بحلوان، مشيرة إلى أنها تمت متابعتها بالتفصيل، وأن هناك مذابح تنفذ ضد الكلاب وبيعها لبعض المطاعم.

وأضافت أن أغلب هؤلاء ينتظرون جثث الكلاب أو يذبحونها ويتم بيعها للمطاعم حيث إن هذه الممارسات العنيفة ضد الكلاب جزء من حياتهم الطبيعية ولا يشعرون بالحزن عليها، مطالبة الدولة بالتحرك ووضع قانون قوي لمنع تكرار هذه الأمور.