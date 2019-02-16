مصر.. الإعدام لـ5 متهمين من عائلة واحدة قتلوا شقيقين لهذا السبب

عاقبت محكمة مصرية، 5 متهمين من عائلة واحدة بالإعدام شنقًا، والسجن المشدد على متهم آخر، لقتل شقيقين على خلفية خلافات الجيرة بينهم، منذ 9 سنوات.

البداية كانت بتلقي أحد الأقسام في العاصمة المصرية القاهرة، بلاغًا من ”بسيوني محمد“ 61 سنة مساعد شرطة سابق، يفيد مقتل نجليه ”نصر ومحمد بسيوني“ على يد كل من ”حسن فراج“ و“أبو الحسن فراج“ و“محمود أبو الحسن“ و“فرج فراج“ و“محمد أبو الحسن“ و“مدحت أبو الحسن“.

وأفاد المبلغ، أن المتهمين المذكورين أمطروا نجليه بوابل من الأعيرة النارية أثناء تواجدهما في سوق بالمنطقة، على خلفية خلافات ثأرية بينهم منذ 9 سنوات، راح ضحيتها نجله الأكبر ”صابر بسيوني“.

وترك الجناة عقب وفاة النجل الأكبر، المنطقة، ثم حاولوا العودة مرة أخرى، فما كان منهم إلا أن قتلوا نجليه الآخرين.

وبجمع التحريات اللازمة، تأكدت صحة الواقعة، وتبين أن المتهمين تركوا المنطقة عقب الواقعة الأولى، إلا أنهم حاولوا العودة مرة أخرى، فرفض الأهالي وأسرة المجني عليه عودتهم، فقرروا الانتقام لكرامتهم.

وبإعداد الأكمة اللازمة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بالجريمة، ثأرًا لكرامتهم أمام الأهالي في المنطقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلوا إلى النيابة العامة، التي أحالتهم عقب انتهاء التحقيق معهم إلى محكمة الجنايات.