الإعدام لـ 5 متهمين باغتصاب وقتل مسنة عمرها 86 عامًا بتونس

أصدرت الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بمحافظة القيروان، وسط تونس، اليوم السبت، حكمًا بالإعدام شنقًا و6 أشهر سجنًا، بحق 5 متهمين باغتصاب وقتل مسنة عمرها 86 عامًا.

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية، بالقيروان، سمير حمودي، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن المسنة تعرضت للاغتصاب والقتل والتعذيب الجسدي، من قبل مجموعة من المجرمين، واصفًا ما حدث بأنه ”جريمة غير مسبوقة في بشاعتها“.

وأدانت المحكمة التونسية المتهمين بعد اعترافهم بالتهم المنسوبة إليهم، وبتفاصيل الجريمة، وفق المصدر نفسه.

وتعود أحداث الجريمة إلى يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، حين تمكن الأمن التونسي من اعتقال مغتصب المسنة، في منطقة حلق الوادي، بالعاصمة التونسية، وذلك خلال إفشال عملية هجرة غير شرعية، كان المتهم الرئيسي يعتزم المشاركة فيها مع مجموعة من الأشخاص.

وجاء الإعلان عن الحكم بإعدام المتهمين؛ عقب احتجاجات واسعة شهدتها محافظة القيروان، من قبل عدد من مكونات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين والنقابيين التونسيين؛ تنديدًا بعملية الاغتصاب التي تعرضت لها المسنة، وسط مطالبات بإصدار أحكام صارمة لمنع هذه الجرائم.