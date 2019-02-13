المغرب.. السجن 5 سنوات لمغتصب قاصرات داخل مسجد

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش في المغرب حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات بحق ”شيخ“، بتهمة التغرير بتلميذاته القاصرات واستغلالهن جنسيًا في حرم المسجد.

وأكد عدد من التلميذات خلال جلسة محاكمة، عقدت الأسبوع الماضي، صحة التهم الموجة لـ“الشيخ“، لكن الأخير نفى وتمسك ببراءته.

وانفجرت الفضيحة في صيف العام الماضي، بعدما تلقت السلطات الأمنية شكوى بخصوص فتاة فرت بعد تقدم شاب لخطبتها، وعند العثور عليها في محطة الحافلات بالدار البيضاء، روت لعائلتها أنها هربت خوفًا من الفضيحة؛ لأن ”الفقيه“ الذي يدرسها القرآن ”فض“ بكارتها منذ 4 سنوات.

وعقب ذلك، تقدم والد الفتاة بشكوى رسمية للسلطات، وكشفت التحقيقات أن المتهم الذي يعمل إمامًا في مسجد ”دوار بيحلوان“، سبق واعتدى على فتيات أخريات يحفظن القرآن على يده، تتراوح أعمارهن بين 9 و 16 عامًا، عرفت منهن 7 بينما فضلت عائلات أخرى التكتم.

وشكلت القضية صدمة حقيقية بين سكان القرية؛ لأن ”الشيخ“ كان يحظى باحترام الجميع، فيما أعلن 4 محامين استعدادهم للترافع عن الضحايا، بتوكيل من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان.