الأمير أحمد بن عبدالعزيز شقيق العاهل السعودي يصل المغرب في زيارة خاصة

قالت وسائل إعلام مغربية إن شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وصل إلى المغرب في زيارة خاصة، تبدد على ما يبدو الشكوك بشأن توتر علاقات البلدين.

ووفقًا للتقارير المحلية، فقد وصل الأمير أحمد بن عبدالعزيز إلى مدينة العيون جنوب المغرب، مساء الثلاثاء، في زيارة استجمام خاصة، تتضمن ما يُعرف برحلة ”المقناص“، أو ممارسة الصيد بالطيور السائدة كموروث شعبي في المجتمعات الخليجية.

ونشر موقع ”rue20“ المحلّي صورًا قال إنها تظهر جانبًا من وصول الأمير أحمد لمدينة العيون جنوب المغرب، مؤكدًا أن الزيارة تم الاستعداد لها منذ عدة أسابيع، حيث وصلت في وقت سابق طائرة خاصة تحمل تجهيزات الأمير البارز، ومرافقيه.

ولفت الموقع إلى أن الأمير استقبلته شخصيات رفيعة المستوى في مطار الحسن الأول بالعيون.

ويشمل برنامج زيارة الأمير عددًا من المدن الصحراوية، مثل بوجدور والسمارة.

وتبدو زيارة الأمير أحمد بن عبدالعزيز للمغرب مبددة للتكهنات بشأن توتر علاقات البلدين، عقب تقارير إعلامية عن استدعاء الرباط لسفيرها في الرياض.

وتحولت مدينة العيون المغربية ونواحيها في السنوات الماضية إلى وجهة للأمراء السعوديين والشخصيات الخليجية؛ لتوفرها على بيئة مناسبة لممارسة هواية الصيد بالطيور الكواسر.

وسبق أن استقبلت المدينة، خلال شهر يناير المنصرم، الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، الذي حضر إليها لهدف سياحي أيضًا، وفقًا لتقارير محلية.