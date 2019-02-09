سعودي يفتح النار من سلاحه الرشاش داخل محل تجاري

أصيب شخصان بجراح مختلفة وصفت حالة أحدهما بـ”الخطيرة”، جراء إطلاق شاب سعودي النار عليهما مساء اليوم السبت، وسط محل تجاري لبيع الجوالات في أحد المراكز شمال محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة “سبق” المحلية، فقد أقدم شاب سعودي على اقتحام محل لبيع الجوالات، ما أدى إلى وقوع خلاف بينه وشخصين كانا داخل المحل، الأمر الذي دفع الشاب للخروج إلى مركبته، حيث أخرج منها سلاحًا رشاشًا، وقام بإطلاق الرصاص تجاه الشخصين ما أدى لإصابتهما.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر لم تسمها، أن أحد المصابين وصفت جراحه بالبليغة، حيث أدخل على إثرها العناية في المستشفى.

وقالت المصادر، إن الجاني قام بالفرار بعد إصابة الشخصين، لكنه عاد لاحقًا وسلّم نفسه للأجهزة الأمنية التي قررت توقيفه، وفتح تحقيقًا في الحادثة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.