القبض على الفنانتين المصريتين شيما الحاج ومنى فاروق‎

ألقت قوات الأمن المصرية، اليوم الخميس، القبض على فنانتين بتهمة الظهور في فيديوهات جنسية، جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

والفنانتان اللتان جرى القبض عليهما هما شيما الحاج ومنى فاروق، واللتان جرى تداول عدة فيديوهات جنسية لهما في الفترة الأخيرة، وأثارتا موجة كبيرة من الجدل.

وذكر مصدر لـ”إرم نيوز” أن هناك اتجاهًا أيضًا لرفع الحصانة البرلمانية عن المخرج خالد يوسف تمهيدًا للتحقيق معه بشأن تداول اسمه في القضية، واتهامه بالظهور في فيديو جنسي بصحبة الفنانتين اللتين جرى القبض عليهما.

وكانت المتابعات الأمنية قد رصدت تداول مقاطع جنسية لفتاتين تعملان في مجال التمثيل على شبكة الإنترنت، وبعمل التحريات اللازمة دلت على صحة تلك الفيديوهات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما بإحدى المناطق بالقاهرة، وهما شيما الحاج ومنى فاروق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.