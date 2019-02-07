مصر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 عناصر “إخوانية” بتهمة قتل نجل قاضٍ‎

نفذت السلطات المصرية، اليوم الخميس، حكم الإعدام بحق 3 متهمين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، في قضية مقتل نجل مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، في منطقة حي الجامعة بمدينة المنصورة.

والمتهمون الثلاثة هم: “أحمد ماهر هنداوي طالب بكلية الهندسة، المعتز بالله غانم طالب بكلية التجارة، عبدالحميد عبدالفتاح متولي صاحب شركة كمبيوتر”.

وأسندت النيابة للمتهمين قيامهم بـ”إطلاق النيران، في سبتمبر/أيلول 2014، على محمد نجل المستشار محمود السيد محمود رئيس محكمة استئناف القاهرة، ويبلغ من العمر 26 عامًا، حاصل على ليسانس حقوق، بحي الجامعة بمدينة المنصورة”.

وشهدت منطقة حي الجامعة بالمنصورة عدة تظاهرات لعناصر من الإخوان أمام منزل القاضي، الذي ينظر في عدد من قضايا متهم فيها عناصر من الإخوان.