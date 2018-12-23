مصر.. السجن 10 سنوات لمرشد الإخوان المسلمين بأحداث بني سويف

قضت محكمة مصرية بالسجن المشدَّد 10 سنوات لمرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والسجن المشدَّد 3 سنوات للمتهمين الـ37 وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وإلزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة جميع المضبوطات في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث بني سويف”.

وكانت محكمة جنايات بنى سويف، قضت في أيلول/سبتمبر من العام الماضي برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، بالسجن المؤبد لـ 12 متَّهمًا غيابيًّا، والسجن المشدَّد 15 سنة لـ 77 متَّهمًا، وانقضاء الدعوى للمتَّهم سيد إبراهيم لوفاته، لاتهامهم بحرق مركز شرطة “ببا” والشهر العقاري ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التي شهدتها محافظة بني سويف في الـ 14 من آب/أغسطس 2013، وشمل الحكم السجن المؤبد للمرشد و3 آخرين.

وشملت قائمة المتهمين في القضية، قيادات بالجماعة وبرلمانيين سابقين، من بينهم نهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجي عضوي مجلس الشورى السابقين، وعبدالرحمن شكري عضو مجلس الشعب السابق.

وتضمَّن أمر إحالة المتهمين تهمًا تتعلق “بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة وذخيرة، وتخريب ممتلكات عامة للدولة”.

على صعيد متصل، أجلت محكمة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين في قضية “التخابر مع حماس”، لجلسة الـ 6 من كانون الثاني/يناير المقبل لتعذر حضور المتهمين.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتَّهمين تهم “التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومَن يعملون لمصلحتها”.

كم أسندت إليهم تهم “تمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها”.

وكشفت التحقيقات أن المتَّهمين اتَّحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميًّا بتلقي دورات خارج البلاد في إطلاق الإشاعات وتوجيه الرأي العام.