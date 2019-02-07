الإيقاع بسعوديين صدموا دورية أمنية في محاولة للفرار

تمكنت الأجهزة الأمنية في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية بعد مطاردة أمنية وباستخدام القوة الجبرية، في السيطرة على مركبة من نوع “وانيت” لم يستجب قائدها لنداءات التوقف وحاول الفرار هارباً، وكان بداخلها 3 مواطنين بحوزتهم قارورة عرق مسكر، وعدد 28 حبة كبتاجون مخدر.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن بلاغا ورد عن تعقب مركبة من نوع “وانيت بك أب” ومحاولة استيقافها؛ إلا أن قائدها لم يستجب لنداءات التوقف.

وطلب رجال القوة الخاصة عند نقطة أمنية من قائد المركبة التوقف؛ إلا أنه تجاوز النقطة الأمنية بعد أن قام بصدم إحدى دوريات القوة الخاصة مُحدثاً أضراراً بمقدمتها ولاذ بالفرار.

واتضح بعد استيقاف المركبة وتفتيشها وجودُ ثلاثة أشخاص مواطنين، وعُثر بداخلها على قارورة عرق وعدد 28 حبة كبتاجون مخدر، وتم تسليم المضبوطات والأشخاص للجهات المسؤولة.