شاهد.. صورة تدحض شائعة وفاة مفتي السعودية  

نشر نشطاء سعوديون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة قالوا إنها لمفتي المملكة، بعد أنباء تداولتها وسائل إعلام ومدوّنون عن وفاته.

ونفى أقارب للمفتي، ومدوّنون سعوديون بينهم إعلاميون على صلة وثيقة بالمؤسسات الحكومية الرسمية في البلاد، وفاة آل الشيخ، وقالوا إنها “مجرد شائعة جديدة تستهدف صاحب أرفع منصب ديني في البلاد”.

ونشر المحامي أنس بن عبدالملك آل الشيخ، والذي ينتمي لعائلة المفتي، صورة للشيخ عبدالعزيز، قال إنه التقطها، عصر اليوم الخميس، بعد تداول شائعات عن وفاته.

وأعاد الناشط سعيد الشهراني نشر الصورة، مع تغريدة قال فيها:”غير صحيح ما أُشيع مؤخرًا عن وفاة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حفظه الله .. فهو -ولله الحمد- بأتم صحة وعافية”.

غير صحيح ما يُشاع مؤخراً عن وفاة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حفظه الله .. فهو ولله الحمد بأتم صحة وعافية ♥️ pic.twitter.com/79TXCi8jxF — سعيد الشهراني (@tbld1919) February 7, 2019

بدوره قال عبدالله البرقاوي، نائب رئيس تحرير صحيفة “سبق” المحلية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر:”تنويه .. لا صحة للخبر المتداول عن سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، الخبر مزوّر”.

تنويه ..

لا صحة للخبر المتداول عن سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء.

الخبر مزوّر — عبدالله البرقاوي (@albargawy) February 7, 2019

والشيخ عبدالعزيز من مواليد مدينة مكة المكرمة العام 1943، وعيَّنه العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبدالعزيز مفتيًا للبلاد في العام 1999 خلفًا للمفتي الرحل عبدالعزيز بن باز.