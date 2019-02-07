ضبط سجين في الكويت بعد ساعات من فراره من داخل قصر العدل

تمكنت الأجهزة الأمنية الكويتية، اليوم الخميس، من ضبط سجين في قضية مخدرات، بعد ساعات من فراره من داخل قصر العدل في محافظة العاصمة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني في “تويتر”: “إنه فور هروب السجين من قصر العدل، تمكن رجال الأمن من ضبطه في حينه، وتحويله إلى المؤسسات الإصلاحية”.

ضبط النزيل الهارب من قصر العدل ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية حول ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن هروب نزيل على ذمة قضية من قصر العدل، أنه فور هروبه من مبنى قصر العدل تمكن رجال الامن من ضبطه في حينه وتحويله إلى المؤسسات الإصلاحية. — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) February 7, 2019

وذكر مصدر أمني لصحيفة “الراي” المحلية، أن “السجين الكويتي هرب من قصر العدل بعد إحضاره من السجن المركزي للمثول أمام قاضي تجديد الحبس، وتم تسليمه لمخفر الصالحية بعد ضبطه تمهيدًا لإحالته للمؤسسة الإصلاحية”.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة، تصل إلى الإعدام، بحق تجار المخدرات، في حين لا توجد إحصائية رسمية لعدد المدمنين على المخدرات بجميع أنواعها في الكويت، إلا أنه يقدر بعشرات الآلاف، وفق مختصين في معالجة الإدمان.