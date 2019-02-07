ضبط 4 متشبهين بالنساء في الكويت

ألقت السلطات الكويتية، القبض على عدد من الأشخاص المتشبهين بالنساء خلال جولة لفرق التفتيش على بعض محلات تقديم المساج.

وقالت صحيفة “الانباء” الكويتية إن “حملة لرجال مباحث الآداب على عدد من المعاهد المتخصصة في تقديم المساج، أسفرت عن ضبط 4 متشبهين بالنساء أول من أمس”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن “الوافدين الأربعة وهم من جنسيات آسيوية سيتم إبعادهم عن البلاد مع إدراج أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بدخول البلاد”.

وذكر مصدر أمني أن رجال مباحث الآداب توصلوا إلى معلومات تفيد عن متشبهين بالنساء في معاهد للمساج، وبعد التأكد من صحة البيانات والمعلومات تمت المداهمة وضبط 4 من المتشبهين بالنساء.