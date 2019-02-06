بالتجويع وإطفاء السجائر بجسدها.. أب يعذب طفلته حتى الموت

أقدم مصري على ارتكاب جريمة بشعة بحق ابنته، بعدما قيد يدها وقدمها وقام بإطفاء السجائر في جسدها، وتركها دون طعام لمدة أسبوع حتى فارقت الحياة، بمنطقة السلام في القاهرة.

وبدأت تفاصيل الواقعة، حينما تلقى قسم شرطة السلام، بلاغًا بوفاة طفلة داخل شقة.

وعند انتقال رجال المباحث لمكان الواقعة، ومعاينة جثة الطفلة، تبين وجود آثار تعذيب على مناطق متفرقة من جسدها.

وبسؤال زوجة المتهم، اعترفت بأن والدها أقام لطفلتها حفلة تعذيب بتقييد يدها وقدمها بالسلك، وإطفاء السجائر في جسدها، وكيها بالنار بحجة تعديل سلوكها.

وتمكنت قوات الشرطة من القبض على المتهم، وأحالته إلى وكيل أول نيابة السلام لمباشرة التحقيق.

وانتشرت في الآونة الأخيرة، جرائم كثيرة ضد الأطفال، تنوعت ما بين القتل والخطف والاعتداءات الجنسية، التي لا تفرق بين الإناث والذكور.