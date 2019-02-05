بالفيديو.. مشاجرة طريفة بين شاب وخادمة إثيوبية بشارع عام في الكويت

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، مقطع فيديو، يظهر وقوع مشاجرة بين شاب كويتي وامرأة، قالوا إنها خادمة إثيوبية، في أحد الشوارع في الكويت.

ويظهر الفيديو شابًا يتعارك مع امرأة وسط الشارع، ليقول لها بعد انتهاء العراك: “وين بابا مال إنتي”.

فيديو .. مشاجرة بين خادمة اثيوبية وكويتي في الشارع بـ #الكويت

.

. pic.twitter.com/9rqddxe3Qh — قبل قليل (@QablQalel) February 5, 2019

ولاقى مقطع الفيديو انتشارًا واسعًا بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”.

ولم يُعرف زمان وقوع المشاجرة، إلا أنه كان في ساعات الليل، بحسب ما ظهر في الفيديو.

ولا يتسنى لـ”إرم نيوز” التأكد من كل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.