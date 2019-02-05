خليجي يدهس مصريًا في الكويت ويبرر فراره من المكان

سلم شاب خليجي مقيم في الكويت، نفسه إلى مركز الشرطة، بعد أن أقدم على قتل شخص بالخطأ، مبينًا أنه هرب من موقع الحادث لبشاعة المنظر.

وقال المتهم، وفق صحيفة “الأنباء” المحلية، إن المجني عليه تحول إلى أشلاء بفعل الاصطدام، مؤكدًا أنه كان يقود بسرعة معتدلة، لكن توقف المجني عليه بشكل خاطئ كان سببًا في الحادث.

وفي التفاصيل، فإن بلاغًا ورد للداخلية، يوم الأحد، بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الدائري الرابع، وبانتقال دوريات الأمن والإسعاف تبين وفاة وافد مصري وإصابة آخر.

وتبين في التحقيقات أن الوافدين كانا يقومان باستبدال أحد إطارات المركبة بعد تلفها، وأن مركبة اصطدمت بهما فأودت بحياة أحدهما، فيما هرب قائد المركبة الجاني.

وبعد البلاغ بدقائق، سلم الشاب الخليجي نفسه، وأقر بأنه هو من اصطدم بسيارته بالمركبة المتوقفة.