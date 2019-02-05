لبنانيان استغلا “المواقع الإباحية” لاستدراج الضحايا وسرقتهم

وقع شاب شاذ جنسيًا في لبنان، ضحية عاطل عن العمل وابن عمته؛ بعد أن استدرجاه في كمين ثم قيداه وسلبا ما بحوزته من أموال.

وكشف عبدالله (22 عامًا) وهو عاطل عن العمل، لابن عمته بشار، عن نيته الدخول على المواقع الإباحية ووضع رقم هاتفه، بينما على ابن عمته أن يقتحم عليه الغرفة أثناء العلاقة؛ لابتزاز الضحية ماليًا، وفق الاتفاق.

وبحسب موقع “صيدا انلاين” اللبناني، فإن عبدالله قام بوضع رقم هاتفه على أحد المواقع الإباحية، وفور ورود اتصال من المجني عليه، تواصل معه عبر “الواتس اب” ووطد علاقته به، ثم استأجر شقة لاستقبال الضحايا، وحين جاء موعد لقائه بالمجني عليه أخذه إلى الشقة المستأجرة.

ووفق الخطة، دخل ابن العمة بشار فجأة على قريبه والضحية في الغرفة، وأمر المجني عليه بعدم الحراك، وحين حاول المقاومة، هدداه بمسدس، ثم قاما بربطه وإغلاق فمه بشريط لاصق، وبحثا في ملابسه، فعثرا على مبلغ 250 ألف ليرة (ما يعادل 167 دولارًا)، أخذاه مع مفتاح السيارة وتركاه وحيدًا في الشقة، وفرا هاربين.

وإثر تحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الجانيين، حيث أقرا بالتحقيقات بفعلتهما، فأحالهما قاضي التحقيق في جبل لبنان للمحاكمة أمام محكمة الجنايات؛ بجرم الاستدراج والخطف وحجز الحرية وإنزال التعذيب الجسدي والمعنوي بالمدعي، وسلبه بواسطة التهديد بسلاح غير مرخّص.