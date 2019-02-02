إطلاق نار كثيف لحظة زيارة وزير لبناني لقبر والده (فيديو)

ظهر محمد داوود داوود، وزير الثقافة اللبناني الجديد، في مقطع فيديو مثير للجدل، أثناء زيارة قبر والده، حيث تعالى صوت الرصاص الكثيف من أسلحة رشاشة عند وصوله للمقبرة، جنوب البلاد.

وأثار المقطع ردود فعل منتقدة ورافضة لظاهرة إطلاق النار في الهواء، على اعتبار أنها ظاهرة غير حضارية تهدد حياة الناس، فكيف إذا كانت تعبيرًا عن الفرح لتولي شخص حقيبة وزارة الثقافة، بحسب ناشطين.

ويظهر الوزير داوود، المحسوب على حركة “أمل” الشيعية، التي يتزعمها رئيس مجلس النواب الحالي نبيه بري، وسط حشود من مؤيديه في قرية بدياس قضاء مدينة صور جنوب لبنان، وهم يطلقون النار من أسلحة رشاشة؛ تعبيرًا عن فرحهم بتوليه الحقيبة الوزارية.

وبدت علامات التأثر على ملامح الوزير خلال عناقه لوالدته وأفراد من أسرته، حيث لم يبدِ الوزير أي ردة فعل رافضة لإطلاق النار.

والوزير المكلف بحقيبة الثقافة هو نجل القيادي السابق في حركة أمل داوود داوود، الذي اغتيل مع أخوته في بيروت عام 1988.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أعلن عن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في لبنان، برئاسة زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، الأربعاء الماضي.