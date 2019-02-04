كويتي مسلح يعمل في “التعليم” يهدد والده بالقتل

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجهراء في دولة الكويت في السيطرة على شاب مواطن يعمل في وزارة التربية، ونزع السلاح الذي استخدمه في واقعة تهديد والده بالقتل.

وتبين أن المتهم كان في حالة غير طبيعية، وجرت إحالته للمحكمة بتهم الشروع في القتل وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص، كما أحيل إلى الطب الشرعي لتحديد طبيعة مادة التعاطي التي كان واقعًا تحت تأثيرها.

ووفق مصدر أمني كويتي، فإن مواطنًا في العقد السادس من عمره استنجد برجال الأمن، مبينًا أن ابنه الذي يعمل موظفًا في وزارة التربية هدده بالقتل وهو يحمل سلاحًا ناريًا.

وتوجهت دوريات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة على الشاب وسحب السلاح من يده.

وقال الأب إن مشادة كلامية نشبت بينه وبين ابنه، بسبب رغبة الأخير في الحصول على مال، ما دفع الشاب لإشهار السلاح وتهديد والده بالقتل.