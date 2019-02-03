وفاة الإعلامي الكويتي أحمد المسفر

أعلن نشطاء كويتيون مساء الأحد، وفاة الإعلامي الشاب أحمد المسفر في مستشفى الصباح بعد تعرضه لحادث مروري منذ أيام ودخوله في غيبوبة نتيجة الحادث.

ونعى النشطاء الإعلامي الشاب منذ إعلان وفاته عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين خصاله ومواقفه، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وكان الإعلامي المسفر قد تعرض لحادث مروع منذ أيام أدخل على إثره العناية المركزة ليدخل في غيبوبة قبل أن يفارق الحياة.

وتصدر وسم #أحمد_المسفر، موقع “تويتر” في البلد الخليجي الذي يسجل أرقاماً مرعبة في عدد الحوادث المرورية سنوياً والتي تحصد أرواحاً بمختلف الأعمار والأجناس.

ونعى الإعلامي حمد قلم زميله الشاب بعبارات مؤثرة “انتقل إلى رحمة الله الخلوق #احمد_المسفر محتفظ بتغريدات منه، تعطيني طاقه ايجابيه بأي يوم احس نفسي متضايق من اكثر الناس اللي شجعوني، و افرحوا لي من قلب على أبسط شي أسويه الله يرحمك حبيبي”.