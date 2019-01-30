بستاني كندي يعترف بقتل 8 مثليين من مختلف الجنسيات

اعترف بستاني كندي يوم الثلاثاء بتورونتو ، بارتكابه 8 جرائم قتل في حق مثليين من المدينة، والتمثيل بجثتهم وتقطيعها ، واستغلال عمله كبستاني لدفنها في حديقة احد زبائنه.

بروس ماكارتور البالغ من العمر 67 عاما ، اقر بجرائمه لاختصار مدة محاكمته التي كانت ستنطلق يوم 6 يناير 2020 ، و الآن سيتم النطق بالحكم عليه في جلسة واحدة يوم 4 فبراير المقبل.

أحد ضحايا بروس كان عشيقه السابق ، ثم استهدف مهاجرين أفغانيين، ولاجئين من سيريلانكا ، وإيرانيا وتركيا ، إضافة إلى كندي لا يملك مسكنا ويمتهن الدعارة.

وصرح الضابط المسؤول عن التحقيق دفيد ديكينسون للصحافة المحلية :”اعترف بروس ماكارتور ، لقد اتخذ قرارا صائبا”.

وأضاف:”لا يمكننا للأسف أن نعيد كل أولائك الأشخاص ،ولكن أتمنى أن نساعد العائلات و الطوائف على طي الصفحة”.

وتم اعتقال المتهم في بداية يناير 2018، بعدما عثرت الشرطة على شاب بمسكنه ،كان مربوطا إلى السرير وما يزال في حالة صحية جيدة ، ووجه الاتهام لبروس بارتكاب 8 جرائم قتل ،بعد تحقيق طويل لشرطة تورونتو حول الاختفاء الغريب لمجموعة من الشباب بين 2010 و 2017.

وبعد العثور على الضحية الثامن مرميا في وادي خلف منزل صاحب الحديقة التي حولها البستاني إلى مقبرة ،قامت الشرطة خلال فصلي الربيع و الصيف بتفتيش 75 حديقة في ضواحي تورونتو ،سبق أن تعاقد المتهم مع أصحابها، دون العثور على شيء.

كما فتحت 15 ملف حول جرائم قتل ارتكبت بين 1975 و 1997 ، وتوصلت إلى استبعاد بروس ماكارتور من الاتهام بأي جريمة قتل أخرى.

وحسب القانون الكندي، يتوقع الحكم على المتهم بالمؤبد ضمنه 25 عاما غير قابلة للإعفاء ، ويمكن أن تتراوح عقوبته بين 25 و 200 عام إذا لم يتم العمل بدمج العقوبات.