تنكر بزي نسائي.. سطو مسلح على بنك في الأردن وسلب 31 ألف دولار (فيديو)

نفذ أحد الأشخاص، يوم الإثنين، سطوًا مسلحًا على أحد البنوك الأردنية في محافظة البلقاء، غربي المملكة، متنكرًا بزي امرأة، وفق ما أفاد به مصدر أمني.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إن “بلاغًا ورد لرقم الطوارئ الموحد، عصر هذا اليوم، حول دخول شخص مجهول ومتنكر بزي نسائي ومسلح، إلى فرع أحد البنوك في منطقة ماحص، في محافظة البلقاء”.

وأضاف السرطاوي، في بيان، وصل “إرم نيوز” نسخة منه، أن منفذ السطو “سلب مبلغًا ماليًا تحت تهديد السلاح وفرّ من المكان”، مشيرًا إلى أنه “بوشرت التحقيقات” في الواقعة.

من جانبه، صرح “بنك الاتحاد” بأن فرعه في ماحص، تعرض لحادث سرقة اليوم، حيث تمكن شخص من سرقة مبلغ 22 ألف دينار أردني (31 ألف دولار)، ودون تعرّض أي شخص لأي نوع من الأذى، سواءً من موظفي الفرع أو العملاء الذين كانوا متواجدين حينها.

وأكد البنك في بيان تناقلته وسائل إعلام أردنية، أنه تم على الفور إبلاغ الأجهزة الأمنية التي استجابت مشكورة، وبأقصى سرعة، وتقوم حاليًا بإجراء اللازم في مثل هذه الحالات، علمًا بأن جميع المبالغ النقدية في جميع الفروع مؤمنة بالكامل، وأن فروعنا الأخرى تعمل كالمعتاد دون أي تغيير على عملها.

وشهدت الأردن، خلال العام الماضي، عددًا من عمليات السطو المسلح على البنوك والمصارف، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الفاعلين، إلا عملية سطو واحدة استهدفت بنكًا في منطقة الوحدات في العاصمة عمان، لم تتمكن الأجهزة الأمنية بعد من القبض على المنفذ.