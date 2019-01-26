بالضرب المبرح.. مطلقة عربية تقتل طفلها لهذا السبب

تجردت امرأة مصرية من كل مشاعر الأمومة والإنسانية، بعد أن أقدمت على قتل طفلها الذي لم يتجاوز عمره 12عامًا، وجاء لزيارتها، كونها منفصله عن والده منذ فترة، ويعيش برفقة والده.

وفي التفاصيل، ورد قسم شرطة الوراق بالقاهرة، بلاغ رسمي من مستشفى حكومي يفيد بوصول طفل مصاب بكدمات وآثار اعتداء، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، الأمر الذي ترتب عليه وجود شبهة جنائية في الحادث.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي إلى مقر الواقعة، حيث تبين أن الطفل كان في زيارة لوالدته المطلقة، وأنها اعتدت عليه ما تسبب في وفاته.

وألقت قوات الأمن القبض على الأم المتهمة، حيث تبين من التحريات وسماع أقوالها أنها واصلت الاعتداء على الطفل، نظرًا لخروجه من الشقة دون إذنها أثناء زيارته لها.

وقالت الأم المتهمة إن طفلها نزل من الشقة لساعات دون إذنها، الأمر الذي أثار غضبها، فأرادت أن تعاقبة بضرب مبرح.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، وإحالة جثة الطفل للطب الشرعي، قبل التصريح بالدفن، وتسليم جثته لوالده لدفنه.