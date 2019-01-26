بعدما أثارت غضبًا كبيرًا.. القبض على والدة “طفل البلكونة” (فيديو)

تمكنت السلطات الأمنية في مصر، يوم السبت، من القبض على سيدة عرضت حياة طفلها للخطر، بعدما أخرجته في شرفة المنزل المرتفعة، وعرضته لخطر السقوط المفضي للموت، وذلك بسبب نسيانه مفاتيح المنزل.

وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على المتهمة بمنطقة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة خلال الساعات الأولى من صباح السبت، حيث أكدت التحريات أن السيدة التي قامت بذلك الفعل، هي والدة الطفل، وليست زوجة والده وتُدعى “هند”.

وأثارت الحادثة، حالة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الفيديو قيام سيدة بإخراج ابنها من الشباك، ومحاولة توصيله بـ”شرفة” بعد نسيانه مفتاح الشقة داخلها، وإغلاق الباب.

وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد السيدة.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس، أن خط نجدة الطفل (16000) سجل البلاغ رقم (150046) بتاريخ 25 يناير 2019، نقلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضح الفيديو أن السيدة تحاول إدخال الطفل من شباك شرفة المنزل إلى “شرفة” لفتح باب الشقة المغلقة نظرًا لأنها فقدت مفاتيحها، وذلك وسط صراخ واستغاثة الطفل بأنه لا يستطيع وسيقع، وصيحات الجيران بأن الطفل معرض للسقوط.

وأشارت العشماوي في بيان إلى أنه حرصًا على مستقبل الطفل، ولوقف الانتهاكات التي تعرض لها، حيث أظهرت هذه الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتعريضه للخطر، وفقًا لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فقد تم إبلاغ مكتب النائب العام، لاتخاذ اللازم بشأن هذه الواقعة.

وأكدت أن المجلس يتابع على مدار الـ24 ساعة، ويرصد أي انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، ليتدخل على الفور لحماية أي طفل معرَّض للخطر.

وعن العقوبة القانونية للسيدة، قال أيمن محفوظ المحامي المعروف، إن والدة الطفل معرضة للحبس والغرامة بعد تلك الجريمة بحق طفلها.

وأضاف الخبير القانوني لشبكة “إرم نيوز” أن المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون 126 لسنة 2008 تنص على أنه، يعاقب كل من عرض طفلًا للخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنية، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لتعرّض طفل للخطر على يد والدته، وظهر في الفيديو قيام سيدة بإخراج ابنها من الشباك، ومحاولة توصيله ببلكونة بعد نسيانه مفتاح الشقة داخلها، وإنغلاق الباب.

وكشف الفيديو لحظات الرعب التي عاشها الطفل بسبب تعرّضه للموت، بينما كان ينادي الجيران عليها خشية من سقوط الطفل، ولكنها أصرت على توصيله بالبلكونة، في منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.