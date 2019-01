مصر تضبط طنًا من المخدرات قبل تهريبه في قارب عبر قناة السويس (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . مصر تضبط طنًا من المخدرات قبل تهريبه في قارب عبر قناة السويس . . تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية المصرية، من ضبط عصابة مكونة من 4 أفراد، كانت تعتزم تهريب شحنة كبيرة من مخدر البانجو في قارب صغير عبر قناة السويس لنقلها من شرق القناة إلى غربها. وأصدرت وزارة الداخلية، بيانًا رسميًا بشأن الحادث، موثقًا بالفيديو، تضمن القبض على العصابة وبحوزتها 1050 كيلو غرامًا من مخدر البانجو، أثناء تهريب الشحنة في عبوات جبس. وتبين أن 3 من المتهمين هم من المقيمين بدائرة قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس، والرابع من محافظة جنوب سيناء، حيث سبق اتهامه في قضية مخدرات.