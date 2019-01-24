مصر تضبط طنًا من المخدرات قبل تهريبه في قارب عبر قناة السويس (فيديو)

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية المصرية، من ضبط عصابة مكونة من 4 أفراد، كانت تعتزم تهريب شحنة كبيرة من مخدر البانجو في قارب صغير عبر قناة السويس لنقلها من شرق القناة إلى غربها.

وأصدرت وزارة الداخلية، بيانًا رسميًا بشأن الحادث، موثقًا بالفيديو، تضمن القبض على العصابة وبحوزتها 1050 كيلو غرامًا من مخدر البانجو، أثناء تهريب الشحنة في عبوات جبس.

وتبين أن 3 من المتهمين هم من المقيمين بدائرة قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس، والرابع من محافظة جنوب سيناء، حيث سبق اتهامه في قضية مخدرات.

كما اتضح أن العصابة، تعتزم تهريب شحنة كبيرة من مخدر البانجو مخبأة أسفل حمولة جبس على متن سيارة أحد المتهمين، فيما تم استهداف عناصر العصابة وضبطهم عدا واحد، وبحوزتهم 420 لفافة كبيرة الحجم تحتوي على نبات البانجو المخدر ويزن طنًا و50 كيلو غرامًا.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم المخدرات بقصد الاتجار، واستخدام السيارات في النقل والتهريب على النحو الذي أكدته التحريات، بينما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.