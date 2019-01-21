مصر.. قناة السويس تحقق أعلى عائدات في تاريخها

حققت قناة السويس، رقمًا قياسيًا بحجم العائدات، بعد أن بلغ إجمالي العائدات خلال العام الماضي 5.728 مليار دولار، بزيادة قدرها 8% عن عائدات عام 2017، لتكون الأعلى تاريخيًا من حيث الإيرادات.

وتضمنت إحصائية رسمية صادرة عن مجلس الوزراء المصري يوم الاثنين، أن القناة سجلت حمولات السفن المارة بقناة السويس رقمًا قياسيًا جديدًا خلال عام 2018 حيث بلغت 1.139 مليار طن بزيادة بنسبة 9.3% عن حمولات السفن في عام 2017 البالغة مليار و42 مليون طن.

وحققت القناة في عام 2017 عائدات بقيمة 5.6 مليار دولار، حيث تعد القناة أحد أهم مصادر الدخل الرئيسية للاقتصاد المصري.

وتأتي هذه العائدات بعد أن افتتحت مصر خلال شهر آب/ أغسطس من عام 2015 قناة السويس الجديدة التي دشنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لتسهيل حركة العبور في القناة، وحركة التجارة والسفن.