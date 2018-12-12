مصر.. إيرادات قناة السويس تقفز مليار دولار خلال 2018

وضع رئيس هيئتي قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية محور القناة في مصر الفريق مهاب مميش، اليوم الأربعاء، حدًا للشائعات التي طالت قناة السويس الجديدة خلال الفترة الأخيرة.

وكانت شائعات انتشرت خلال الأشهر الماضية، زعمت بفشل قناة السويس الجديدة في تحقيق أي أرباح منذ جرى حفرها.

وقال مميش، إن “إيرادات قناة السويس تزايدت بمقدار 600 مليون دولار في أول عام بعد حفر القناة الجديدة”، مشيرًا إلى أن “التوقعات الجديدة تشير إلى أن الزيادة في إيرادات القناة ستبلغ بنهاية العام المالي الحالي مليار دولار عن الإيرادات التي كانت تحققها قبل تشغيل القناة الجديدة”.

وأضاف مميش، أن “القناة رفعت أعداد العمالة الوطنية فيها لتصل إلى 25 ألف عامل”، مبينًا أن “هناك مساعي لإقامة عدة مشروعات استثمارية بمحور القناة لتوفير فرص أعمل أكبر”.

ولفت إلى أن القناة الجديدة ساهمت في خفض الوقت المستغرق في عبور السفن من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، موضحًا أن القناة تحتاج إنشاء المناطق اللوجستية من أجل زيادة دخولها بتطبيق “القيمة المضافة” على سفن البضائع العابرة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد افتتح في أغسطس 2015، مشروع توسعة قناة السويس، الذي استغرق عامين لتنفيذه، بتكلفة استثمارية 8 مليارات دولار.

وتعول مصر على أن يكون مشروع توسعة القناة، محورًا لمنطقة استثمار عربي وأجنبي في مجالات بناء وصيانة السفن وتخزين البضائع والصناعات المختلفة.

وارتفعت إيرادات القناة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2017 إلى 2.938 مليار دولار مقابل 2.919 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفعت إيرادات قناة السويس المصرية إلى 506.1 مليون دولار مقارنة مع 469.7 مليون دولار في سبتمبر، بزيادة نسبتها 7.75% على أساس شهر.