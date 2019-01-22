اعتداءٌ دامٍ على شرطي مرور في بغداد (فيديو)

نشر نشطاء ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، يظهر فيه أحد عناصر شرطة المرور يتحدث عن اعتداء قوة أمنية من مكافحة الشغب عليه بالضرب في ساحة “الرصافي” وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال رجل المرور، إن هذه القوة قامت بتقطيع رتبه مطالباً رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ومدير مديرية المرور العامة، بالتدخل وإحقاق الحق.

من جهتها، أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن متابعتها لحالة المنتسب الذي اعتدِي عليه من قبل قوات مكافحة الشغب في بغداد.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن “مديرية المرور العامة أرسلت مسؤول العلاقات العامة والإعلام، الرائد فادي الخزعلي، لمتابعة حالة المنتسب الموقوف الذي تم الاعتداء عليه من قبل قوات مكافحة الشغب في بغداد”، مضيفة أنه “تم فتح تحقيق في حادثة الاعتداء”.

وعلى صعيد متصل، أصدرت وزارة الداخلية العراقية أمر توقيف بحق شخصين بتهمة الاعتداء على شرطي المرور في بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة، سعد معن، في بيان له، إن “وكيل وزارة الداخلية، عقيل محمود الخزعلي، وجه بتوقيف متهمين اثنين قاما بالاعتداء على شرطي مرور أثناء تأديته لواجبه في ساحة “الرصافي” ببغداد”.

‏وأضاف أن “وكيل وزارة الداخلية أكد متابعة الحالة الصحية لرجل المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين، وفتح تحقيق بالحادث”.