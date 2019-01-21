إثر زواجه السرّي.. مذكرة توقيف في المغرب بحق أحمد منصور الصحفي بقناة الجزيرة

أصدرت النيابة العامة في العاصمة المغربية الرباط مذكرة بحث وتوقيف بحق الإعلامي المصري في قناة “الجزيرة” القطرية، أحمد منصور.

وحسب مواقع محلية في المغرب، فإن سبب المذكرة توجيه تهمة السب والقذف وعدم تنفيذ عقد زواج أحمد منصور من مغربية ارتبط بها في صيف 2012، بوساطة حزب العدالة والتنمية الإخواني في المغرب، وتخلفه عن حضور عدة جلسات بخصوص الدعوى التي رُفعت ضده.

وكان أحمد منصور الذي عرفه الجمهور العربي من خلال قناة “الجزيرة” القطرية، قد ارتبط بعضو حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية، كريمة فريطيس، بمقتضى عقد عرفي لا يعترف به القانون المغربي، حيث كانت فريطيس تبلغ من العمر 26 عامًا وقتها، وتقيم مع عائلتها في مدينة سلا، وكان مهرها يبلغ 9 آلاف دولار، حسب مصادر إعلامية مغربية.

ووفقًا لموقع “شوف تي في ” المغربي، فإن الإعلامي أحمد منصور وعد زوجته كريمة فريطيس بتوثيق العقد واقتناء منزل لها في لبنان، ومساعدتها أيضًا على إتمام دراستها والحصول على الدكتوراة، وبعد قضاء مدة كزوجين في تركيا، تخلى عنها وتركها في مطار إسطنبول، حسب تصريحاتها، لتجد نفسها ضحية نصب وخداع.

وتم الزواج إبان حضور أحمد منصور للمؤتمر الوطني السابع للحزب، وشهد على عقد الزواج القيادي الإسلامي عبدالعالي حامي الدين، والصحفي توفيق بوعشرين، وطلب العريس أن يبقى الأمر سريًا، إلى أن فضحته الصحافة المغربية في العام 2015.

وجاء رد فعل أحمد منصور وقتها عنيفًا، حيث وجه وابلًا من الشتائم للمغاربة خصوصًا الصحفيين، ووصفهم في تدوينة طويلة على صفحته الرسمية في “فيسبوك” بأبشع النعوت من قبيل “الحشرات والطفيليات والشواذ…”.

وجاء في جزء من تدوينته: “هل أصبح الزواج من المغربيات فضيحة ورذيلة، بينما الزنا وارتكاب الفواحش بهن فضيلة تنشرونها، وسلوكًا تمارسونه، وتروجون له، وتدعون إليه يا أهل الفتنة والرذيلة والفحشاء والفساد وانعدام الرجولة”.

وأعادت البوابة الإلكترونية لحزب العدالة والتنمية نشر التدوينة المسيئة، لكنها سحبتها بعد مضي ساعات من نشرها على الموقع، خصوصًا بعد نشر أحمد منصور اعتذارًا عما صدر منه “في حالة غضب”، بعد تصريحات قوية للنقابة الوطنية للصحافة والفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب، لكن يبدو أن اعتذاره لم يعفه من المتابعة القانونية.

وللصحفي المصري فضيحة ثانية مع زوجة مغربية أخرى، وهي الإعلامية وفاء الحميدي، والتي تحدثت كثيرًا عن معاناتها خلال ذلك الزواج، وعن “الوجه الخفي” للإعلامي أحمد منصور.