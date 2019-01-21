خليجي ينفذ عملية سرقة “طريفة” في الإمارات

قضت جنايات عجمان في دولة الإمارات بحبس خليجي (يبلغ 34 عامًا) بعد قيامه بسرقة مركبة تعود ملكيتها لشخص آخر، مستغلاً كونها في وضعية تشغيل، ليركبها فيَصِل إلى المنزل، أمام ناظري صاحبها، الذي تركها مؤقتًا قبل أن يعود إليها ويجد المتهم قد ركبها وغادر.

وأبلغ المجني عليه الشرطة بأن شخصًا غريبًا قام بسرقة مركبته أمام ناظريه، وذهب بها دون عودة، مبينًا أنه في بداية الأمر تخيل أنها مزحة من أحد أصدقائه، إلا أن الشك ساوره بعد مرور الوقت، فاتصل بالشرطة.

وبدوره، قال المتهم إنه وبينما كان يمشي لمسافة طويلة على قدميه، تعب من السير، فلمح صاحب المركبة وقد توقف بها أمام مقهى، تاركًا المركبة بوضعية التشغيل، فقرر قيادة المركبة للذهاب بها إلى منزله في إمارة أخرى.

وبحسب صحيفة “البيان”، اعترف الجاني بالاتهام المسند إليه، ونظرًا لظروف الواقعة وملابساتها، ولعدم وجود سوابق إجرامية على المتهم، خففت المحكمة الحكم، لتنزل العقوبة إلى الحد الأدنى.