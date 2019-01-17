الإمارات.. سوداني يهاجم امرأة وطفلتها بسكين ويقتل رجلًا من جنسيته

هاجم رجل سوداني – دخل دولة الإمارات بتأشيرة زيارة – رجلًا من جنسيته وطعنه حتى الموت، فيما أُصيبت امرأة وابنتها من الجنسية الهندية بإصابات جراء الهجوم، وذلك في إمارة الشارقة.

وبحسب صحيفة “ذا ناشيونال” الناطقة بالإنجليزية، فإن بلاغًا ورد للشرطة صباح أمس الأربعاء عن حادثة الطعن، وعند وصول رجال الأمن، تبيّن مقتل رجل سوداني (46 عامًا) طعنًا، فيما أُصيبت امرأة هندية (33 عامًا) وابنتها (5 سنوات).

وعثرت الشرطة بجوار الضحايا على رجل سوداني آخر وقد كان ملطخًا بالدماء ويلوح بالسكين في يده، حيث رجّحت الشرطة أنه وراء الجريمة، وحاول مقاومة رجال الأمن لاحقًا قبل أن تتم السيطرة عليه وضبطه.

وتم نقل المرأة إلى المستشفى وهي في حالة حرجة وأُدخلت العناية المركزة، فيما لم تتوفّر معلومات بشأن الحالة الصحية للطفلة.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في الواقعة لمعرفة كافة ملابساتها وأسبابها.

وقال زميل الجاني في السكن، إنه وقبل أسبوع من الحادثة، أظهر الجاني والذي دخل البلاد بحثًا عن عمل، سلوكيات غريبة، حيث كان يعمد أحيانًا إلى ضرب رأسه بالحائط والتحدث مع نفسه.

وأضاف أنه في يوم الواقعة، التقط سكينًا من مطبخ شقته وخرج، وبعدها سمعنا صراخًا وحين خرجنا وجدنا السوداني (المجني عليه) يحاول منعه من الاعتداء على المرأة وطفلتها، حيث تلقى طعنة أردته قتيلًا، فيما تمكّنت المرأة وطفلتها من النجاة.