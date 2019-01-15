تفاصيل جديدة بقضية اختفاء سعود الرشيدي بالكويت

كثفت الأجهزة الأمنية في الكويت بحثها عن الشاب سعود بدر الرشيدي (22 عامًا) والذي اختفى في ظروف غامضة الخميس الماضي.

وبحسب صحيفة “الأنباء” المحلية، كشف شقيق سعود، أن أخاه أخذ بعض أغراضه في حقيبة وغادر المنزل الخميس الماضي مستقلاً مركبة، مضيفًا أن سعود يعاني من اضطرابات نفسية وساءت حالته الصحية في الأيام الأخيرة.

وأكد ما تم تداوله سابقًا بأن عمليات البحث أسفرت عن العثور على سيارته فقط.

#سعود_بدر_محمد_الرشيدي

تم العثور على السياره في منطقة الفحيحيل ومازل الولد مختفي للآن pic.twitter.com/0gQrisdAqi — عـبـيـد الـعــويـمـري (@obeidalawimri) January 13, 2019

وكان رواد مواقع التواصل، تفاعلوا مع قضية سعود الرشيدي، في محاولة للمساهمة في العثور عليه، مبينين أنه يبلغ من العمر 22 سنة، وهو من سكان منطقة “سعد العبدالله”، وخرج من مسكن ذويه يوم الخميس الماضي، بمركبة أبيه، ولم يعد بعدها.