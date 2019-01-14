الكويت.. العثور على سيارة “سعود الرشيدي” مع استمرار اختفائه (فيديو)

الكويت.. العثور على سيارة “سعود الرشيدي” مع استمرار اختفائه (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

كشف الإعلامي الكويتي، حامد تركي بويابس، عبر حسابه في موقع “تويتر”، أنه تم العثور على سيارة الشاب سعود الرشيدي مع استمرار اختفاء الشاب نفسه، والذي فُقد في ظروف غامضة.

وبدورهم، أكد رواد مواقع التواصل في “تويتر”، التوصل لسيارة المفقود سعود بدر محمد الرشيدي في منطقة الفحيحيل، وهي من نوع “كامري” بيضاء، فيما لا يزال هو مفقودًا حتى اللحظة.

وكان رواد مواقع التواصل، قد تفاعلوا مع قضية سعود الرشيدي، في محاولة للمساهمة في العثور عليه، مبينين أنه يبلغ من العمر 22 سنة، وهو من سكان منطقة سعد العبدالله، وخرج من مسكن ذويه يوم الخميس الماضي، بمركبة أبيه، ولم يعد بعدها.

ولم يصدر إلى حد اللحظة أي تعليق من قبل الجهات الرسمية بشأن الواقعة.

كما لا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل.

وتعيد الواقعة للأذهان، واقعة مشابهة، بعد الاختفاء الغامض للمتطوع في فرقة البحث والإنقاذ صباح الجنديل (وهو من فئة البدون) قبل نحو 10 أشهر، ولم يعثر له على أي أثر حتى الآن، رغم العثور أيضًا على سيارته في حينها غارقة قرب شاطئ الصبية.

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