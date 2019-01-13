عربي يقتل والده المسن بعد اعتياده على توبيخه كونه عاطلًا عن العمل

كشفت أجهزة الأمن المصرية عن الغموض الذي رافق حادثة مقتل رجل مسن يدعى منجد، ليتبين لاحقًا أن نجله وراء ارتكاب هذه الجريمة.

وتلقى قسم شرطة السلام في القاهرة بلاغًا من عامل، يفيد بأنه بعد عودته إلى مسكنه اكتشف مقتل والده منجد (65 عامًا)، وبعد إجراء الفحص تبين أن الجثة مسجاه على سرير غرفة النوم، وبها طعنتان في الصدر والبطن.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم تشكيل فريق بحث جنائي، لكشف غموض وتحديد مرتكب الجريمة، وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين أن من يقف ورائها هو نجل آخر للمجني عليه (24 عامًا)، عاطل عن العمل، ولديه معلومات جنائية مسجلة.

وبعد تعزيز الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة، وأقر أن والده اعتاد توبيخه كونه عاطلًا عن العمل، وأنه عندما طلب منه مبلغًا ماليًا لشراء بعض متطلباته رفض، فحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بالتعدى عليه وطعنه بسكين أحضره من المطبخ، ليفارق الحياة على الفور.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم عرض القاتل على النيابة التي باشرت بالتحقيق معه.