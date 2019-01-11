القبض على إماراتي أهان هنودًا لإجبارهم على تشجيع منتخبه

أعلن مكتب النائب العام الاتحادي في الإمارات، أنه صدر أمر ضبط وإحضار بحق مشجع إماراتي ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أدخل وافدين هنودًا في قفص، لإجبارهم على تشجيع منتخب بلاده.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أكد مكتب النائب في بيانه أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المشجع، الذي تصرف بطريقة مخالفة لمثل وقيم الإمارات.

وأثار المقطع المتداول جدلًا بين ناشطين، حيث انقسموا بآرائهم بشأنه، فمنهم من دافع عن المشجع وأكد أن ما يتضح من الفيديو أن المسألة كلها تدخل في إطار المزاح، وأنه برضا الآسيويين الذين شاركوا في التمثيل فيه.

وظهر صاحب مقطع الفيديو ليدافع عن نفسه، قائلًا إنه لم يقصد غير المزاح، وأن علاقته بعماله طيبة، ويعيش معهم بتسامح.

انتقدت بشدة البارحة الأخ الظاهر في المقطع.. واليوم أرى من واجبي الأخلاقي أن أضيف أنني كمشاهد أحسن الظن به، وأكاد أجزم أنه لم يفعل ما فعل بدوافع عنصرية.. كل ما في الأمر أنه حاول إضحاك الناس، ولكن خانته الفكرة للأسف.. أتمنى أن نتسامح معه ❤ pic.twitter.com/7dMT5hP3BJ — عبدالله النعيمي (@AbdllahAlneaimi) January 11, 2019

وكان منتخب الإمارات قد التقى يوم أمس الخميس مع نظيره الهندي، في إطار بطولة كأس آسيا المقامة بالإمارات، حيث فاز الأخير بهدفين لصفر.