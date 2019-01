شرطة الشارقة تُلقي القبض على أصحاب فيديو حجز العمال الهنود في الإمارات (شاهد)

View this post on Instagram

@eremnews . . مشجع إماراتي يثير الاستهجان بإهانة عمال هنود . . قوبل تصرّف مشجع إماراتي تجاه عمال هنود في الإمارات، باستنكار واستهجان، وسط مطالب بمحاسبته، لكونه يعكس صورة سلبية مغايرة لما تعيشه البلاد من روح تسامح، تعتبر إحدى ركائز سياسة الإمارات في التعامل مع الوافدين الأجانب. وأظهر فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي المشجع الإماراتي، وهو يحتجز بشكل مهين، عمالًا يعملون لديه في أقفاص؛ لإجبارهم على تشجيع الفريق الإماراتي الذي يواجه الهند، في المباراة المقررة اليوم الخميس. . . #إرم_نيوز #الهند #مباراة #فريق #تشجيع #مواقع_التواصل_الاجتماعي #فيديو #فيديوهات #لايك #لايكات #منوعات #أقفاص #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #الإمارات #كأس_آسيا2019 #أبوظبي #دبي #الشارقة #asiacup2019 #asiacup #asia #asia2019 #uae #abudhabi #كأس_آسي