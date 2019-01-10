شرطة الشارقة تُلقي القبض على أصحاب فيديو حجز العمال الهنود في الإمارات (شاهد)

ألقت شرطة مدينة الشارقة الإماراتية القبض على أشخاص قاموا بتصوير ونشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى نشر التعصب الكروي.

وأصدرت شرطة الشارقة بيانًا قالت فيه: “‫تعقيبًا على بعض الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تعكس صورة من صور التعصب الكروي غير المقبول، تؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه قد تم الوصول لمن قام بتصوير ونشر تلك الفيديوهات، والتي تتعارض مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحالتهم للنيابة العامة لمتابعة التحقيق معهم، من منطلق أن تلك التصرفات لا تمثل العادات والتقاليد التي تربي عليها أبناء دولة الإمارات، وإن كانت على سبيل المزاح”.

وأضافت: “وعليه تهيب القيادة العامة لشرطة الشارقة بكافة أفراد المجتمع بضرورة الاطلاع على القوانين التي تتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية‬”.

تعقيباً علي بعض الفيديوهات المنتشره عليى وسائل التواصل الأجتماعي والتي تعكس صورة من صور التعصب الكروي غير المقبول، تؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه قد تم الوصول لمن قام بتصوير ونشر تلك الفيديوهات والتي تتعارض مع القوانين المعمول بها في دولة الإماراتhttps://t.co/2GfutdJfBu pic.twitter.com/sPmBzb4a26 — شرطة الشارقة (@ShjPolice) ١٠ يناير ٢٠١٩

وقوبل تصرّف مشجع إماراتي تجاه عمال هنود في الإمارات باستنكار واستهجان، وسط مطالب بمحاسبته، لكونه يعكس صورة سلبية مغايرة لما تعيشه البلاد من روح تسامح، تعتبر إحدى ركائز سياسة الإمارات في التعامل مع الوافدين الأجانب.

وأظهر فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي المشجع الإماراتي وهو يحتجز بشكل مهين عمالًا يعملون لديه في أقفاص؛ لإجبارهم على تشجيع الفريق الإماراتي الذي يواجه الهند، في المباراة التي أقيمت الخميس.

ورفض عدد من المعلّقين الإماراتيّين التصرف الفردي من المشجع، الذي وصفوه بالساذج، والمناقض للتسامح الذي اشتهرت به الإمارات حيال الأجانب المقيمين على أرضها.