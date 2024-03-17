طائرة تفقد جزءا من هيكلها الخارجي خلال رحلة جوية (صورة)

اكتشف فريق من التقنيين في مطار أوريغون الأمريكية إن إحدى الطائرات من نوع "بوينغ 737-800" قد فقدت لوحة من هيكلها الخارجي أثناء رحلتها الجوية.

وبينت الإدارة وشركة طيران "يونايتد إيرلاينز" المشغلة، أن فحص شركة الطيران للطائرة التي يبلغ عمرها 25 عاما بعد الهبوط، كشف عن فقدان لوحة في الهيكل الخارجي.