طائرة تفقد جزءا من هيكلها الخارجي خلال رحلة جوية (صورة)
اكتشف فريق من التقنيين في مطار أوريغون الأمريكية إن إحدى الطائرات من نوع "بوينغ 737-800" قد فقدت لوحة من هيكلها الخارجي أثناء رحلتها الجوية.
وبينت الإدارة وشركة طيران "يونايتد إيرلاينز" المشغلة، أن فحص شركة الطيران للطائرة التي يبلغ عمرها 25 عاما بعد الهبوط، كشف عن فقدان لوحة في الهيكل الخارجي.
وبدورها فتحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تحقيقا في حادثة الطائرة رقم 433 التي هبطت في مطار ميدفورد، وعلى متنها 139 راكبا و6 من أفراد الطاقم، بعد مغادرتها سان فرانسيسكو.
وتم إيقاف حركة المرور فترة وجيزة في مطار ميدفورد، للبحث عن الجزء المفقود من الطائرة.
وقالت "يونايتد إيرلاينز" إنها ستفتح تحقيقا أيضا، مضيفة أنه لم يتم إعلان حالة طوارئ؛ لأنه لا يوجد ما يشير إلى وقوع أضرار أثناء الرحلة.
وتابعت شركة الطيران: "سنجري فحصا شاملا للطائرة، ونقوم بجميع الإصلاحات اللازمة، قبل أن تعود إلى الخدمة".