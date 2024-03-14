ولادة سيدة أردنية تجبر طائرة على تغيير مسارها

تسبب مخاض سيدة أردنية بتحويل مسار طائرة تجارية من بريطانيا إلى إيطاليا.

ووفق شبكة "بي بي سي" البريطانية، فقد كان مسار الرحلة من الأردن إلى بريطانيا، إلا أن حالة المخاض التي أصابت السيدة أدت إلى تحويل مسار الطائرة.

ووصف الطبيب حسن خان، الذي ساعد السيدة الأردنية في منتصف الرحلة، الولادة بالـ "معجزة"، مبينا أن المرأة التي تبلغ من العمر 38 عاما أنجبت فتاة تتمتع بصحة جيدة.

ووفق الطبيب، تم تحويل مسار الطائرة إلى مطار برينديزي جنوب إيطاليا، حتى يمكن نقل المرأة وطفلتها إلى المستشفى، مشيرا إلى أن المرأة الأردنية لم تكن تتحدث الإنجليزية، وكان شخص آخر على متن الطائرة يترجم لها أثناء الولادة.