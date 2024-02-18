الإعلامية العراقية همسة ماجد تنجو من حريق منزلها
نجت الإعلامية والفنانة العراقية همسة ماجد، السبت، من حريق كبير التهم منزلها، بعدما تأجلت رحلة عودتها إلى العراق بسبب ظروف جوية تسببت في تعطل عدد من الرحلات الجوية.
وتعرض منزل همسة المعروفة كمقدمة في العديد من البرامج والقنوات التلفزيونية، لحريق كبير نجا منه زوجها، لكن لم يتضح مصير كلب وقطط تربيهم الأسرة في المنزل.
وكشفت همسة، التي تحظى بمتابعة مليونية في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض منزلها للحريق، وبدت منهارة وتصرخ لعدم قدرتها على العودة لمنزلها، قبل أن تطمئن متابعيها بسلامة أفراد أسرتها.
ولم تضح بعد أسباب الحريق الذي التهم أجزاء واسعة من المنزل وفق مقطع الفيديو الذي نشرته همسة بعد الحريق، وشكرت فيه جيرانها الذين ساعدوا فرقة الإطفاء التي حضرت لإخماد الحريق، لكنها هددت بكشف أسماء وشخصيات إذا اتضح لها أن الحريق مفتعل.
وأثارت همسة بعض الجدل خلال السنوات القليلة الماضية في الوسط الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي، وصدر بحقها حكم قضائي بالسجن مع وقف التنفيذ.
وتعرف همسة ماجد نفسها على حسابها في "إنستغرام"، بأنها فنانة شاملة وطالبة في المرحلة الثالثة بجامعة بغداد بأكاديمية الفنون الجميلة قسم السينما.
وسبق أن عملت مقدمة لعدد من البرامج التلفزيونية في قنوات عراقية، بينها الشرقية والسومرية، كما قدمت الإعلانات، وأدوار تمثيلية، بينما تظهر كعارضة أزياء في مواقع التواصل الاجتماعي.