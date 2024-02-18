الإعلامية العراقية همسة ماجد تنجو من حريق منزلها

نجت الإعلامية والفنانة العراقية همسة ماجد، السبت، من حريق كبير التهم منزلها، بعدما تأجلت رحلة عودتها إلى العراق بسبب ظروف جوية تسببت في تعطل عدد من الرحلات الجوية.

وتعرض منزل همسة المعروفة كمقدمة في العديد من البرامج والقنوات التلفزيونية، لحريق كبير نجا منه زوجها، لكن لم يتضح مصير كلب وقطط تربيهم الأسرة في المنزل.

وكشفت همسة، التي تحظى بمتابعة مليونية في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض منزلها للحريق، وبدت منهارة وتصرخ لعدم قدرتها على العودة لمنزلها، قبل أن تطمئن متابعيها بسلامة أفراد أسرتها.