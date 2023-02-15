الإعلامية العراقية همسة ماجد تفند أنباء القبض عليها بتهمة "الفعل الفاضح"
علقت الإعلامية العراقية همسة ماجد على الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية بشأن القبض عليها بتهمة ارتكاب "فعل فاضح"، مشيرة إلى أن الوثيقة المتداولة مزورة.
وتداولت مواقع صحفية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مذكرة تفيد بإلقاء القبض على الإعلامية ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي همسة ماجد، بالتهمة المذكورة أعلاه.
ونشرت همسة ماجد الوثيقة عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "يرجى الانتباه قبل بث الإشاعات المغرضة واتقوا الله لأن الحياة دين، كُل الصفحات والقنوات والبيجات اللي تنشر عني أي خبر راح أقاضيكم أمام القضاء العراقي النزيه".
وأظهرت وثيقة نشرتها وسائل إعلام محلية عراقية، أن همسة ماجد مطلوبة للقضاء بتهمة ارتكاب "فعل فاضح" وفقا للمادة 403 من قانون العقوبات.
وتأتي هذه الشائعة بعد فترة قصيرة من الحملة الواسعة التي أطلقتها وزارة الداخلية العراقية لتعقب مشاهير مواقع التواصل، ومحاكمتهم بتهمة نشر ما "يخل بالآداب العامة".
وتنشغل الأوساط الاجتماعية في العراق بالحملة الأخيرة التي أطلقتها وزارة الداخلية، بين مؤيد ومعارض، فيما أعلنت السلطات أنها ماضية في الحملة دون هوادة.
وهمسة ماجد، فنانة وإعلامية من مواليد 1987 في بغداد، وتخرجت في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد.
ومنذ صغرها، ظهرت همسة في عدة إعلانات دعائية تلفزيونية عرضت على قناة الشباب في تسعينيات القرن الماضي.
وخلال مسيرتها، أثارت الإعلامية العراقية الجدل مرارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجوبهت بانتقادات واسعة بسبب تعليقاتها وأسلوب حياتها.