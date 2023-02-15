الإعلامية العراقية همسة ماجد تفند أنباء القبض عليها بتهمة "الفعل الفاضح"

علقت الإعلامية العراقية همسة ماجد على الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية بشأن القبض عليها بتهمة ارتكاب "فعل فاضح"، مشيرة إلى أن الوثيقة المتداولة مزورة.

وتداولت مواقع صحفية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مذكرة تفيد بإلقاء القبض على الإعلامية ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي همسة ماجد، بالتهمة المذكورة أعلاه.