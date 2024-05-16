جهاد سعد: لست مسرحيًا وأكاديميًا فقط.. أنا "ابن شوارع"
قال الفنان السوري جهاد سعد، إنه يعشق الشوارع، ويقرأ فيها قصصًا حقيقية من لحم ودم لأنها واقعية، مضيفًا: "أنا ابن شوارع.. لست فقط ابن ثقافة وفنون وأكاديميات. الشارع هو الحياة، ومنذ أيام الجامعة، كنا ننام في الطريق حتى أثناء البرد والمطر، أو أمام كنيسة، أو على شاطئ البحر، وتلك التجربة علّمتني أشياء كثيرة".
وحول سبب عودته إلى سوريا بعد غياب سنوات قضاها بين أمريكا، وفرنسا، وألمانيا. قال سعد عبر برنامج "يلا ترند": "لا يمكنني إلا أن أعود إلى سوريا.. هنا وُلدت.. وهنا سأعيش.. وهنا سأموت. أحب هواءها وترابها.. عملت كثيرًا في أوروبا وأمريكا، ولكن لابد أن أعود إلى سوريا في النهاية".
وتحدث "سعد" عن قصة حدثت معه في أمريكا، وحوّلها لاحقًا إلى فيلم. وتتناول حكاية أحد مشرّدي الشوارع، حيث طلب منه سيارة، فقام بإعطائه إياها دون تردد. فتفاجأ الرجل، وقال إنها غالية جدًا، وسأله: أنت من أين؟ فرد عليه: "أنا من سوريا"، فصمت برهة، ثم قال إنها أجمل بلد في العالم. فصرخ جهاد به أن يقف ويقول كلمته مثلما فعل الجندي الأمريكي الذي ألَّف كتابًا عن حرب العراق، وعارض حكومته الأمريكية".
وأضاف: "فَغَرَ الرجل فاهه، واجتمع على مسافة قريبة مع مجموعة من أصدقائه، وراحوا يهتفون بصوت منخفض: "No more wars" (لا مزيد من الحروب).. وقد كتبت هذه القصة كفيلم باللغة الإنكليزية".