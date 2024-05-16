جهاد سعد: لست مسرحيًا وأكاديميًا فقط.. أنا "ابن شوارع"

قال الفنان السوري جهاد سعد، إنه يعشق الشوارع، ويقرأ فيها قصصًا حقيقية من لحم ودم لأنها واقعية، مضيفًا: "أنا ابن شوارع.. لست فقط ابن ثقافة وفنون وأكاديميات. الشارع هو الحياة، ومنذ أيام الجامعة، كنا ننام في الطريق حتى أثناء البرد والمطر، أو أمام كنيسة، أو على شاطئ البحر، وتلك التجربة علّمتني أشياء كثيرة".

وحول سبب عودته إلى سوريا بعد غياب سنوات قضاها بين أمريكا، وفرنسا، وألمانيا. قال سعد عبر برنامج "يلا ترند": "لا يمكنني إلا أن أعود إلى سوريا.. هنا وُلدت.. وهنا سأعيش.. وهنا سأموت. أحب هواءها وترابها.. عملت كثيرًا في أوروبا وأمريكا، ولكن لابد أن أعود إلى سوريا في النهاية".