كاريس بشار تثير ردود فعل واسعة بعد حديث عن الفنانين اللبنانيين (فيديو)

أثارت الفنانة السورية كاريس بشار خلال الساعات الأخيرة ردود فعل واسعة بعد انتشار مقطع مجتزأ من مقابلة لها، تحدثت فيه عن زملائها في الوسط الفني اللبناني.

وقالت الفنانة في مقطع من مقابلة، أجريت معها قبل نحو 3 أسابيع، حيث سألت عن الفنانين اللبنانيين الذين ترغب بالعمل معهم: "ما بتذكر أسامي".

وأثار المقطع انتقادات واسعة للفنانة السورية، من جانب ناشطين لبنانيين، حيث اتهمها البعض بالاستعلاء والغرور وتعمد التقليل من الفن اللبناني.

على الجانب الآخر، التمس آخرون لها العذر، وأكدوا أن العبارة خرجت منها بعفوية شديدة، مطالبين المنتقدين بعدم تحميل الأمور أكثر مما تحتمل.