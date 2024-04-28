الشركة المنظمة مرتبطة بـ"الماسونية".. حفل كانييه ويست في مصر يثير الجدل
تقدم المحامي المصري عمرو عبدالسلام ببلاغ إلى النائب العام ضد الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين المصريين لسماحه بإقامة حفل مغني الراب الأمريكي كانييه ويست قريبا بمنطقة الأهرامات بمصر، كما تقدم ببلاغ آخر ضد شركة "LIVE NATION" الأمريكية المنظمة للحفل لـ"ارتباطها بالماسونية".
وذكر عبدالسلام في بلاغه أن "الشركة المبلغ ضدها "LIVE NATION" إحدى شركات الترفيه العالمية في مجال تنظيم الحفلات على مستوى العالم بأمريكا، والتي تعمل في مجال الترويج للحفلات الترفيهية بأنحاء العالم "ترتبط بعلاقات مشبوهة بتنظيم الماسونية العالمية وبعض الجماعات الدينية السرية التابعة للتنظيم الماسوني"، مردفاً "تتخذ من الفن ستارا لها لنشر الفكر الماسوني عن طريق إقامة الحفلات وتمكين أعضاء هذا التنظيم من ممارسة الطقوس الشيطانية".
وأضاف المحامي المصري في بلاغه أنه "في غضون منتصف العام الماضي أعلنت شركة LIVE NATION المبلغ ضدها عن إقامة حفل غنائي للرابرز الأمريكي ترافيس سكوت بمنطقة أهرامات الجيزة بجمهورية مصر العربية، وقيام المبلغ ضدهما الأول والثاني بإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة هذا الحفل الأمر، وطُرِحَت تذاكر الحفل على الجمهور الأمر الذي أثار غضب الرأي العام في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التوك شو للمطالبة، وطالبوا بإلغاء هذا الحفل".
وأشار إلى أن "المطرب الأمريكي ترافيس سكوت منضم لتنظيم الماسونية العالمية، إضافة إلى ما تشهده الحفلات التي سبق وأقامها في بعض دول العالم من ممارسته للطقوس الشيطانية واستخدامه للرموز الماسونية ووقوع مجازر بشرية راح ضحيتها العشرات من الجمهور".
يذكر أن الجهة المنظمة لحفل مغني الراب الأمريكي كاني ويست أعلنت قبل أيام عن تأجيل جميع حفلاته التي كانت ستقام خلال الفترة المقبلة لأجل غير مسمى من بينها الحفل الذي كان مقررا إقامته بمصر، وذلك بسبب بعض الأمور الشخصية الخاصة به، بحسب قولها.
وكانت حالة كبيرة من الجدل اجتاحت الشارع المصري بعد الإعلان عن حفل كانييه ويست بمنطقة الأهرامات، بسبب الشركة المنظمة للحفل، والذي اتهمها نشطاء بعلاقاتها بتنظيم ماسوني عالمي.