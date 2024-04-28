الشركة المنظمة مرتبطة بـ"الماسونية".. حفل كانييه ويست في مصر يثير الجدل

تقدم المحامي المصري عمرو عبدالسلام ببلاغ إلى النائب العام ضد الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين المصريين لسماحه بإقامة حفل مغني الراب الأمريكي كانييه ويست قريبا بمنطقة الأهرامات بمصر، كما تقدم ببلاغ آخر ضد شركة "LIVE NATION" الأمريكية المنظمة للحفل لـ"ارتباطها بالماسونية".

وذكر عبدالسلام في بلاغه أن "الشركة المبلغ ضدها "LIVE NATION" إحدى شركات الترفيه العالمية في مجال تنظيم الحفلات على مستوى العالم بأمريكا، والتي تعمل في مجال الترويج للحفلات الترفيهية بأنحاء العالم "ترتبط بعلاقات مشبوهة بتنظيم الماسونية العالمية وبعض الجماعات الدينية السرية التابعة للتنظيم الماسوني"، مردفاً "تتخذ من الفن ستارا لها لنشر الفكر الماسوني عن طريق إقامة الحفلات وتمكين أعضاء هذا التنظيم من ممارسة الطقوس الشيطانية".

وأضاف المحامي المصري في بلاغه أنه "في غضون منتصف العام الماضي أعلنت شركة LIVE NATION المبلغ ضدها عن إقامة حفل غنائي للرابرز الأمريكي ترافيس سكوت بمنطقة أهرامات الجيزة بجمهورية مصر العربية، وقيام المبلغ ضدهما الأول والثاني بإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة هذا الحفل الأمر، وطُرِحَت تذاكر الحفل على الجمهور الأمر الذي أثار غضب الرأي العام في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التوك شو للمطالبة، وطالبوا بإلغاء هذا الحفل".