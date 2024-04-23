نقابة الموسيقيين تكشف لـ"إرم نيوز" سبب تأجيل حفل كانييه ويست بمصر

كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية في مصر سبب تأجيل حفل مغني الراب الأمريكي كانييه ويست الذي كان مقررًا إقامته خلال الأيام المقبلة بمنطقة الأهرامات.

وأشار عبدالله إلى أن الحفل لم يتم منعه، ولكن تم تأجيله لأجل غير مسمى لأسباب شخصية تخص الرابر الأمريكي.

وكانت حالة كبيرة من الجدل اجتاحت الشارع المصري بعد الإعلان عن حفل كانييه ويست بمنطقة الأهرامات، وصلت إلى تقديم أحد المحامين المصريين إنذارًا لنقابة الموسيقيين حذَّر فيه من الموافقة على إقامة الحفل، إلا أن "الموسيقيين" أعطت تصريحًا بإقامته.

وقال محمد عبد الله في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" "الحفل لم يتم منعه كما يروج البعض، ولم تصدر نقابة الموسيقيين أي قرار بمنعه، ولكن الإلغاء أو التأجيل لأجل غير مسمى جاء بقرار من الفنان الأمريكي نفسه ولأسباب شخصية ليس لنا دخل بها، وهذا ما أعلنته الشركة المنظمة للحفل عبر بيانها، إذ كشفت عن إلغاء أكثر من حفل للفنان الأمريكي كان مقررًا إقامته خلال الفترة المقبلة، وليس حفل مصر فقط".

وكانت الجهة المنظمة لحفل مغني الراب الأمريكي كانييه ويست أعلنت عن تأجيل جميع حفلاته التي كانت ستقام خلال الفترة المقبلة لأجل غير مسمى، وذلك بسبب بعض الأمور الشخصية الخاصة به، بحسب قولها.

وكان محامي مصري يدعى عمرو عبد السلام توعد بمقاضاة أي جهة توافق على إقامة حفل كانييه ويست بمصر، بسبب الطقوس التي وصفها بـ "الغريبة" التي يقيمها الفنان الأمريكي خلال حفلاته، مشيرًا إلى أن كل ما يمارسه يخالف العادات والتقاليد الخاصة بالشعب المصري.