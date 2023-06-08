سمكة قرش تلتهم روسيًا في الغردقة (فيديو)

وقالت المصادر، إن سمكة القرش هاجمت الرجل الروسي وشطرت جسده نصفين، حيث تم استخراج نصف الجثة، فيما لا تزال السلطات تبحث عن النصف الآخر.

وفي غضون ذلك توجه مسؤول كبير بمحافظة البحر الأحمر إلى موقع الحادثة لتقييم الوضع، وتنسيق الجهود للتعامل مع الحادثة، فيما رفعت السلطات في المحافظة حالة التأهب.

بدورها، قالت القنصلية العامة الروسية في مدينة الغردقة المصرية في بيان، اليوم الخميس، إن "مواطنًا روسيًا لقي حتفه في هجوم لسمكة قرش قرب أحد شواطئ المدينة السياحية المطلة على البحر الأحمر".

وحثت القنصلية السياح الروس في بيانها الذي نشرته عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تيليجرام"، على "توخي الحذر عند التواجد في المياه، والالتزام الصارم بأي حظر للسباحة تفرضه السلطات المحلية".

وقالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن الضحية رجل روسي من مواليد 1999، وكان مقيمًا في مصر وليس سائحًا.