سمكة قرش تلتهم روسيًا في الغردقة (فيديو)
وثقت كاميرا هاتف محمول، حادثة مروّعة لالتهام سمكة قرش مواطنًا روسيًا في البحر الأحمر جنوب مصر.
وبحسب ما تناقلته الأنباء، فقد ورد بلاغ لمديرية الصحة في منطقة الغردقة في محافظة البحر الأحمر بتعرض مواطن روسي، يبلغ من العمر 24 عامًا، لهجوم من سمكة قرش خلال رحلة هناك.
وقالت المصادر، إن سمكة القرش هاجمت الرجل الروسي وشطرت جسده نصفين، حيث تم استخراج نصف الجثة، فيما لا تزال السلطات تبحث عن النصف الآخر.
وفي غضون ذلك توجه مسؤول كبير بمحافظة البحر الأحمر إلى موقع الحادثة لتقييم الوضع، وتنسيق الجهود للتعامل مع الحادثة، فيما رفعت السلطات في المحافظة حالة التأهب.
بدورها، قالت القنصلية العامة الروسية في مدينة الغردقة المصرية في بيان، اليوم الخميس، إن "مواطنًا روسيًا لقي حتفه في هجوم لسمكة قرش قرب أحد شواطئ المدينة السياحية المطلة على البحر الأحمر".
وحثت القنصلية السياح الروس في بيانها الذي نشرته عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تيليجرام"، على "توخي الحذر عند التواجد في المياه، والالتزام الصارم بأي حظر للسباحة تفرضه السلطات المحلية".
وقالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن الضحية رجل روسي من مواليد 1999، وكان مقيمًا في مصر وليس سائحًا.
وهذه ليست أول حادثة من هذا النوع، حيث أغلقت السلطات المصرية قبل عام منطقة من ساحل البلاد المطل على البحر الأحمر، غداة هجوم لسمكة قرش أسفر عن مصرع سائحة نمساوية كانت تسبح بالقرب من منتجع في مدينة الغردقة، رغم ندرة هجمات أسماك القرش في تلك المنطقة الساحلية.