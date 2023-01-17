لماذا تلفظ بعض أسماك القرش معدتها؟

أثار فيلم الرعب Jaws، الذي تم إنتاجه العام 1975 رعب الكثيرين من المحيطات والكائنات البحرية، كما خلق آراء متباينة عن أسماك القرش، التي عادة ما يُساء فهمها.

وبحسب العلماء فإن أسماك القرش لا تسبح في المحيط بهدف البحث عن الإنسان لمهجامته وافتراسه، بل تأتي هجماتها بسبب ارتباك أو فضول، فإذا رأت سمكة القرش إنسانا يسبح في الماء، فقد تحاول التحقق منه، ما يؤدي إلى هجوم عرضي. ومع ذلك، يؤكد العلماء أن أسماك القرش تخاف من البشر، بقدر ما يخافون منها.

ووفقا لمركز "ريفكويست" المختص بدراسة أسماك القرش، فإنه وخلال العقود الماضية، تم العثور على مخلفات لا تخطر على البال في بطون أسماك القرش من بلاستيك وذخائر غير منفجرة والعديد من الفضلات الأخرى.

ولحسن الحظ فإن بعض أنواع أسماك القرش تتمتع بقدرة على "لفظ معدتها" خارجا، للتخلص من الفضلات التي لم تتمكن من هضمها.