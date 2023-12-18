"لو فيغارو": 250 طنًّا من النفايات البلجيكية ملقاة بشكل غير قانوني في فرنسا

يواجه عشرة أشخاص في معركة قانونية كبيرة تتكشف أحداثها بفرنسا، المحاكمة لتورطهم بشبكة متطورة مسؤولة عن إلقاء 250 طنًّا من النفايات البلجيكية بشكل غير قانوني في شرق وشمال البلاد.

وقالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، إن "المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ اليوم الإثنين تسلط الضوء على قضية منتشرة ابتليت بها مدينة ريدانج الحدودية لمدة أربع سنوات".

وأوضحت الصحيفة أن النفايات، وهي مزيج من الحطام المنزلي والصناعي، لم تلوث التربة فحسب، بل تشكل مخاطر بيئية، بما في ذلك تلوث البرك القريبة.

بدوره، استذكر دانييل سيماريللي، عمدة ريدانج، بوضوح وصول شاحنات كاملة تتخلص من أطنان من النفايات في عام 2019، موضحًا أنه رغم الجهود المحلية لمعالجة الوضع، كانت الاستجابات ضئيلة، ما يسلط الضوء على التحديات في تحديد المسؤولية.

وكشف التحقيق الذي أدى إلى المحاكمة عن نظام معقد للتجميع والنقل والإلقاء نظمه المتهمون، ما يؤكد الطبيعة المنظمة لهذا النشاط غير المشروع.

من جانبها، تأسف جيسيكا داوتروش من جمعية غابة "جيما" للصعوبة في إرساء المساءلة، حيث تتحمل مختلف الأطراف المسؤولية، حيث تكشف القضية عن مخطط احتيالي يستهدف مراكز إعادة المعالجة الفرنسية.

وبحسب الصحيفة، قام المتهم الذي تظاهر بأنه مدير نفايات معتمد، بتحصيل مبالغ مقابل التخلص من النفايات، ثم قام بإلقائها بشكل غير قانوني.