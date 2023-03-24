الاحتجاجات تغرق فرنسا بأكوام نفايات "غير مسبوقة"

تسببت موجة الاحتجاجات العارمة التي تجتاح فرنسا خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها إضراب جامعي القمامة المتواصل منذ 5 مارس، بإغراق البلاد في أكوام من النفايات.

وفاقمت الاحتجاجات المعترضة على رفض قانون إصلاح نظام التقاعد، الأوضاع في البلاد، ما وضع الفرنسيين أمام "امتحان سلوكي" وأعاد طرح مسألة التصرف في النفايات.

وحسب تقرير نشره موقع "20 دقيقة" الإخباري الفرنسي فإن هناك تذمرا من المواطنين من تكدّس القمامة التي تضم أنواعا شتى من النفايات كان يفترض أن يتم فرزها تفاديا لآثارها السلبية.