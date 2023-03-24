الاحتجاجات تغرق فرنسا بأكوام نفايات "غير مسبوقة"
تسببت موجة الاحتجاجات العارمة التي تجتاح فرنسا خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها إضراب جامعي القمامة المتواصل منذ 5 مارس، بإغراق البلاد في أكوام من النفايات.
وفاقمت الاحتجاجات المعترضة على رفض قانون إصلاح نظام التقاعد، الأوضاع في البلاد، ما وضع الفرنسيين أمام "امتحان سلوكي" وأعاد طرح مسألة التصرف في النفايات.
وحسب تقرير نشره موقع "20 دقيقة" الإخباري الفرنسي فإن هناك تذمرا من المواطنين من تكدّس القمامة التي تضم أنواعا شتى من النفايات كان يفترض أن يتم فرزها تفاديا لآثارها السلبية.
وتتزايد كميات النفايات التي تخطى حجمها 10 آلاف طن في انتظار أن يتم التقاطها ومعالجتها بعد جمعها، وفق التقرير الذي أشار إلى أن هذه الظاهرة "غير مسبوقة" في فرنسا.
وبدفع من الاتحاد الأوروبي وضعت فرنسا لنفسها هدفًا يتمثل في الحدّ من النفايات المنزلية بنسبة 15% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2010.
وانخفض المستوى بالفعل في "إيل دو فرانس" وهذا يعني ضمناً الانخفاض إلى 429 كيلوغراما في عام 2025 و406 في عام 2030، حسب التقرير.
ويؤكد التقرير أن إضراب جامعي القمامة وضع وعي الفرنسيين بمسألة النفايات على المحك، حيث يعتبر متخصصون أن المسألة لا تتوقف عند جامعي القمامة فحسب، بل هي مرتبطة أيضا بالمستهلكين أيضا، ومنهم أصحاب تقديم الوجبات السريعة، الذين لا يزالون بعيدين عن هدف "صفر نفايات".