"أبل" قد تجبَر على كشف أسرارها بسبب "قضية الاحتكار"

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها الحكومة الأمريكية ضد شركة "أبل"، قد تجبرها على مشاركة معلومات مفصلة عن أعمالها الداخلية، سواء كسبت أو خسرت القضية.

وأضاف الموقع، أن عملاق التكنولوجيا يفضل صياغة كل سرد له بعناية، ولا ينشر إلا المعلومات التي تجعل منتجاته وممارساته التجارية تبدو جيدة.

وأشار التقرير إلى أن الدعاوى التجارية تنطوي على "الاكتشاف"؛ إذ يتمكن الطرف الآخر من البحث في البريد الإلكتروني للشركة والتقارير والأرقام، بعضها يبقى سرًّا، وبعضها يتم إعلانه أثناء المحاكمة.