أسرة زوج الفنانة ريم فكري تتهمها بالتورط في مقتله ومحاميها يرد

أثار تصريح صدر عن أسرة زوج الفنانة المغربية ريم فكري جدلا واسعا، بعد ساعات من مقتله، موجهين اتهامات للفنانة ووالدتها بالوقوف وراء الجريمة.

وقال والد الضحية، في تصريحات نقلتها مواقع مغربية، إن علاقة الأسرة مع الفنانة ريم فكري كانت متشنجة، مشيرا إلى أن "ابنهم دخل في دوامة من المشاكل منذ تاريخ زواجه منها في عام 2023".

واتهم والد الضحية ريم فكري بالتورط في مقتل زوجها، مبينا أنها "دخلت المنزل أثناء فترة اختفائه مع والدتها وسرقت كل الأموال التي تركها ابنه في المنزل"، إذ كان يحتفظ ببعض الأموال الخاصة بوالديه هناك.

لكن محامي الفنانة رفض تلك الاتهامات واعتبرها "مريبة"، فقد قال في بيان إن "الاتهامات لا أساس لها من الصحة، ووردت من دون وجود أدلة".